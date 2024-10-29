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Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları, spor etkinlikleri ve dans gösterileri ile kutlamalar sürdü.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Törende halk oyunları gösterileri, spor etkinlikleri ve dans gösterileri de gerçekleştirildi.

Kutlamaların ardından 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, törene katılanlarla Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel

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