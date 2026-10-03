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Samsun'da Avrupa Spor Haftası'nda Taflan İlkokulu'nda 300 öğrenci sporla buluştu

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Samsun'da Avrupa Spor Haftası'nda Taflan İlkokulu'nda 300 öğrenci sporla buluştu
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Avrupa Spor Haftası kapsamında pilot illerden biri seçilen Samsun'da Taflan İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 300 öğrenci sporla buluştu. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonundaki etkinlikte öğrenciler geleneksel sokak oyunları oynadı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında pilot illerden biri seçilen Samsun'da Taflan İlkokulu, etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl pilot seçilen yedi ilden biri olan Samsun, hafta boyunca çok sayıda sportif etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Samsun İl Temsilciliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türkiye Capoeira Derneği ve Samsun Sevdalıları Platformunun destekleriyle Taflan İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 300 öğrenci sporla buluştu.

Etkinliğin saha organizasyonu ve oyun faaliyetlerini Türkiye Capoeira Derneği Başkanı Güngör Doğanay üstlendi.

Doğanay'ın yönetiminde öğrenciler çuvalla atlama, halat çekme, ip atlama ve koca ayak gibi geleneksel sokak oyunları oynadı.

Yarışmaların ardından öğrencilere ve katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Samsun İl Temsilcisi İsmail Uzun, sporun toplumun her kesimine ulaştırılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3'ten 93'e herkes için ve her yerde spor anlayışıyla yıl boyunca faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız insanları harekete geçirmek, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve onları farklı spor branşlarına yönlendirmek. Samsun'da son bir haftadır oldukça yoğun bir organizasyon süreci geçirdik. Olumsuz hava koşullarına rağmen faaliyetlerimize ara vermedik. Son olarak yaklaşık 300 çocuğumuzla çok güzel bir etkinliğe imza attık. Başta okul yönetimimiz olmak üzere bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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