Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi Sömestir Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı
Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi, sömestir tatilinin son günlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kar yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinde, vatandaşlar kayak yapmanın keyfini çıkardı.
SAMSUN'un Ladik ilçesinde Akdağ Kayak Merkezi sömestir tatilinin son günlerinde ziyaretçi akınına uğradı.
Ladik ilçesinde etkili olan kar yağışı 2062 metre rakımlı Akdağ Kayak Merkezi'ni beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı, 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sömestir tatilinin son haftasında kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.