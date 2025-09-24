Samsun'da Ahilik Haftası Etkinlikleri: 'Şet Kuşatma' Töreni Gerçekleşti

Samsun'da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "şet kuşatma" töreni yapıldı.

Vali Orhan Tavlı, Saathane Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, ahilik geleneğinin dünya genelinde örnek alındığını söyledi.

Türk milletinin en önemli kültürel değerlerinden biri olan ahiliği yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak istediklerini dile getiren Tavlı, "Ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma maharetiyle de maruftur. Bütün zaferlerin yanında Ahi Evranlar'la, Hacı Bektaşlar'la ve daha nice evliyanın sözleri, davetleri ve amelleriyle tahkim edilerek kalıcı hale gelmiştir. Ahi Evran'ın 32 başlık altında sınıflandırdığı aile teşkilatı, asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur." dedi.

Tavlı, Ahiliğin tüm insanlığa örnek olduğuna işaret ederek, "Ticari, ahlaki ve sosyal öğretiler barındıran ahilik geleneği, esnaf ve sanatkarları örgütleyerek ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite kontrol standartlaşma, tüketici hakları, arabuluculuk gibi birçok kavramı asırlar öncesinden hayata geçirerek bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın temellerini atmışlardır. Bizler esnaflarımızı sadece alan, satan ve ticaret yapan olarak değil, aynı zamanda bulundukları muhitin gözü, kulağı, sesi ve vicdanı olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Samsun'da yılın ahisi seçilen 73 yaşındaki döküm ustası Emin Akyüz ise 55 yıldır mesleğini yaptığını vurgulayarak, "300'e yakın meslektaşıma eğitim verdim. Kentin en büyük iş yerinin sahibi oldular. Samsun'un ahisi olmak, benim için çok büyük onur oldu. Ahilik kültürünü elimizden geldiği kadar yaşattım. İşçilerim ve yanımda çalışan yol arkadaşlarımın hiçbirini ezmedim." diye konuştu.

İlkadım ve Atakum belediyeleri halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte öğrenciler, şet kuşatmayı anlatan tiyatro gösterisi sundu.

Yılın ahisine şet kuşatılan törene Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile esnaf temsilcileri katıldı.

Program, ahilik pilavı ve tatlı ikramının ardından sona erdi.