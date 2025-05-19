Samsun'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

SAMSUN'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs'ın 106'ncı yılı coşkuyla kutlanıyor. Törende Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü'nün gösterisi büyük alkış aldı.

İlkadım Atletizm Sahası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Orhan Tavlı, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Aziz Milletimizin kurtuluşuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden Milli Mücadele yolunda attığı ilk adımın 106'ncı yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı 19 Mayıs Şehri Samsun'umuzda kutlamanın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları tarafından Selanik'ten ve Çanakkale'den gelen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Tavlı'ya teslim edildi. Ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün zeybek gösterisi, izciler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular gösteri sundu. Gösterilerde Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü'nün yaptığı gösteri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ – Gökçen ÖZEN / SAMSUN,