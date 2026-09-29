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Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ramadan ile yatırımı görüştü

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Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Ramadan ile yatırımı görüştü
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Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Rawad Ramadan ile görüştü. Görüşmede yatırım ortamı, firmalara sağlanan kolaylıklar ve ekonomik iş birliği ele alındı; karşılıklı emlak-konut projeleri dahil ticari ortaklıkların teşvik edilmesinin önemi vurgulandı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Rawad Ramadan ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin yatırım ortamındaki son gelişmeler ve Suriye'ye yatırım yapacak firmalara sağlanan kolaylıklar, ekonomik iş birliği imkanları ve iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Rawad Ramadan ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yatırım ortamındaki son gelişmeler ve Suriye'ye yatırım yapacak firmalara sağlanan kolaylıklar, ekonomik iş birliği imkanları ve iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Bu çerçevede, karşılıklı emlak ve konut projeleri dahil olmak üzere, ticari ortaklıkların hayata geçirilmesine yönelik yatırım ve iş birliğinin teşvik edilmesinin önemi vurgulanarak Büyükelçiliğimiz ile Suriye Yatırım Ajansı arasındaki eşgüdümün sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu."

Kaynak: ANKA
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