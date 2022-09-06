Sakarya haberleri! Taraklı'da rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı Güncel Haberler Sakarya yerel gündem haberine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yenidoğan Mahallesi'nde yavru köpeğin rögar kapağına sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, hayvanı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkardı. Köpeğin annesini çevrede arayan görevliler, kontrollerin ardından yavruyu doğal ortamına bıraktı. Güncel Kaynak: AA / Murat Diri Taraklı İtfaiye Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberleri! Taraklı'da rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.