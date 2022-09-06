Sakarya haberleri! Taraklı'da rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Sakarya yerel gündem haberine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde rögar kapağına sıkışan yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Yenidoğan Mahallesi'nde yavru köpeğin rögar kapağına sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, hayvanı kısa sürede sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpeğin annesini çevrede arayan görevliler, kontrollerin ardından yavruyu doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel