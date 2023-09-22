Sakarya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kız çocuğu yaralandı

Sakarya'da okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde 11 yaşındaki Rümeysa Göktepe, okula gitmek için kuzeni ile birlikte evden çıktı.

Okul güzergahında yürürken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan Göktepe, yere düştü.

Bacağından ısırılan küçük çocuğun kuzeni, köpeği top atarak uzaklaştırmayı başardı.

Yaralanan ve büyük korku yaşayan Göktepe, komşusu tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bacağı tedavi edilen Göktepe'ye kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Göktepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, okula giderken havlayan bir köpeğin üzerine atladığını ve bacağından ısırdığını söyledi.

Yere düştüğünü ve başını betona vurduğunu anlatan Göktepe, "Diz kapağım soyuldu. Bacağımı ısırdı. Kuzenim de vardı. O köpeğe topla vurdu, köpek kaçtı yoksa onu da ısıracaktı. Komşumuz beni hastaneye getirdi. Aşı vurdular. Okula gidip gelirken köpek hep bize havlıyordu. Bu köpekler yüzünden okula gidemiyoruz. Buradan korka korka geçiyorum. Hep koşarak geçiyoruz. Hastanenin orada da köpekler var." diye konuştu.

Rümeysa Göktepe'nin babası Sami Göktepe ise sabah çocuğunu okula gönderdikten sonra işe gittiğini, olayı eşinin haber vermesi üzerine öğrendiğini ifade etti.

Göktepe, yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulmalarını istedi.