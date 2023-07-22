Sakarya'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Aydın N. idaresindeki 06 BMK 747 plakalı otomobil, Adnan Menderes ve Zübeyde Hanım Caddesi'nin birleştiği kavşakta Ali B'nin kullandığı 34 ERT 83 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel