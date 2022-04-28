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Sakarya'da mezarlıklar bayram için temizleniyor

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'da mezarlıklar bayram için temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkları Ramazan Bayramı'na hazırlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkları Ramazan Bayramı'na hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, büyükşehir ekiplerince yapılan temizlik, onarım çalışmaları sonrasında vatandaşların, 16 ilçedeki 909 mezarlıkta yakınlarının kabrini temiz ve güvenli alanda ziyaret edebilecekleri belirtildi.

Mezarlıklardaki uzayan otların biçildiği, bozulan alanların onarımının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ramazan Bayramı'nda yapılacak ziyaretlerin temiz ve güvenli ortamda geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımız, bayramda mezarlıklarda en güzel şekilde karşılanacak." ifadeleri kullanıldı.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Güncel, Haberler

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