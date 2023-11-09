Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sahte içki ve faturasız alkollü içecekler ele geçirildi.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele hususunda çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ihbar doğrultusunda harekete geçen ekipler, T.P. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 48 litre sahte viski, 36 litre sahte rakı, 253 şişe faturasız bira, 7 şişe 50 cl'lik faturasız rakı, 4 şişe 150 cl'lik faturasız şarap ve bin 450 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, şahsı gözaltına aldı.