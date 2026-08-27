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Sakarya'da Fındık Hasat Şenliği: Rekolte 89 Bin Ton

Sakarya'da Fındık Hasat Şenliği: Rekolte 89 Bin Ton
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Sakarya'da fındık hasat sezonu şenlikle açıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kokarca zararlısıyla mücadelenin başarılı olduğunu ve 89 bin ton rekolte beklendiğini belirtti. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, şenliği her yıl geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Sakarya'da fındık hasat sezonunun açılışı şenlikle gerçekleştirildi.

Erenler ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde düzenlenen şenlikte, dua edildi, ilgili personelce incelemede bulunuldu, ardından hasat yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, AA muhabirine, kokarca zararlısıyla mücadele sonrası kentte bu yıl bereketli sezon yaşandığını söyledi.

Kentteki fındık üretiminden bahseden Baş, "Ülkemizin ihracatı açısından ciddi anlamda ekonomik katkısı olan ürünümüz. (Kentte) 89 bin ton civarında rekolte beklentimiz var. Toprak Mahsulleri Ofisimiz iyi fiyat açıkladı, sahada genel olarak memnuniyet var." dedi.

Baş, kokarca zararlısı bakımından birimlerce yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı sezon geçirildiğini anlatarak, popülasyonun düşürüldüğünü, sonbaharda ise tekrar mücadele dönemine başlanılacağını sözlerine ekledi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç de bu yıl ilkini yaptıkları şenliği her sene farklı bir üreticinin bahçesinde yapmak istediklerini söyledi.

Fındık hasadının yoğun emek istediğine işaret eden Dinç, üreticilerin senelik yaşam programlarını buna göre yaptığını kaydetti.

Dinç, kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarına değinerek, "Arkadaşlarımız kışın ahırların metruk yerlerinde, fındık bahçelerindeki evlerde ve samanlıklarda kokarca ilaçlamasını tamamladı. Rekolte biraz daha yükseldi." diye konuştu.

Kaynak: AA
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