Sakarya'da Cami ve Mezarlık Muslukları Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cami ve mezarlıklarda bulunan hayrat çeşmelerin musluklarını çalan ve çaldıkları muslukları hurdacılara satan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cami ile mezarlıklarda bulunan hayrat çeşmelerin musluklarını çalan ve çaldıkları muslukları hurdacılara satan iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27-30 Ağustos tarihleri arasında Hendek ilçesi Sümbüllü, Soğuksu, Kurtköy, Tuzak, Yeşilvadi, Kargalıyeniköy, Servetiye, Nuriye, Kazimiye ve Martinler Mahallerinde cami ile mezarlıklarda bulunan hayrat çeşmelerin muslukları çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri (Jandarma Suç Araştırma Timi) musluk hırsızlarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlığı Ö.K. ve Ö.K. isimli iki şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. JASAT Dedektifleri ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince yapılan operasyon neticesinde iki şüpheli yakalandı.

Çaldıkları muslukları hurdacılara satmışlar

Jandarmadaki ifadelerinde muslukları hurdacılara sattıklarını itiraf eden şüpheliler, 10 ayrı hırsızlık soruşturması çerçevesinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ekipler, çalınan muslukları bularak ilgili yerlere teslim etti. - SAKARYA