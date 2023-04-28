Sakarya'da ahşap bir ev yandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde ahşap bir ev tamamen yandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ahşap bir ev tamamen yandı.
Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi'nde yer alan ve Suriyeli bir ailenin oturduğu 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bir süre sonra binayı saran yangın dolayısıyla 3 çocuğuyla evden çıkan anne durumu itfaiyeye bildirdi.
Gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.
Olayda, söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel