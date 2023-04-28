Sakarya'da ahşap bir ev yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ahşap bir ev tamamen yandı.

Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi'nde yer alan ve Suriyeli bir ailenin oturduğu 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra binayı saran yangın dolayısıyla 3 çocuğuyla evden çıkan anne durumu itfaiyeye bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Olayda, söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.