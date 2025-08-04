Sakarya Cankurtaran Timi 60 Günde Sıfır Kayıp Başarısı Elde Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran timi 60 günlük tatil sürecinde "sıfır kayıp" hedefi gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, cankurtaran timinin sezonun ilk 2 ayında 347 olaya müdahale ettiği, 253 kişiyi kurtardıkları ve kaybolan 94 çocuğu ailesine kavuşturdukları belirtildi.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki 54 kilometrelik sahil şeridinde 46 kulede 75 cankurtaranın, 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV aracı ile olaylara müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz sahillerimizde haziran ayı itibariyle başladığımız hayat mesaimizde, şehrimiz ve inci tanemiz Karadeniz sahillerimizi tercih eden yüzbinlerce misafirimizin hayatı için cansiperane mücadele ortaya koyuyoruz. 75 kişilik profesyonel ve bölgedeki en başarılı timler arasında yer alan Hayat Timimiz, sezonun başladığı ilk 60 günde sevincin hüzne dönüşmemesi için önemli bir başarıyla imza atmıştır. Sıfır kayıp hedefiyle geride bıraktığımız süreçte çok sayıda boğulma vakasına müdahale eden ekiplerimiz, her bir çalışmayı başarıyla sonuçlandırdı. Sezonu acısız, gözyaşı olmadan tamamlamak için gayretimizi bir an olsun eksiltmeyeceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları gururlandırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet ve güreş sporcuları ulusal şampiyonlarda başarı elde etti.

2 Ağustos'ta İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen 10. Geleneksel Yağlı Güreşler'de mindere çıkan Barış Bayav ve Muhammet Enes Kösemusul, yarıştıkları kategorilerde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

3 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirilen Davut Berber Ulusal Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda ise U11 kategorisinde yarışan Büyükşehirli sporcu Murathan Küçükkara birincilik, Burak Akın'ın ise ikincilik kazandı.