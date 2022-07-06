Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 zam yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine yüzde 41,69 oranında zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende, belediye çalışanları ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) bağlı personel şirketlerinde çalışanları temsil eden Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanlığı ile belediye arasında ek protokol imzalandı.

Ek protokolle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışanların ücretlerine yüzde 41,69 oranında zam yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, buradaki konuşmasında, çalışanları enflasyona ezdirmemek için emekçiyi memnun edecek kararlar almayı sürdüreceklerini söyledi.

Tüm mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yüce, "Şehri ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Personelimizi enflasyona ezdirmemek için elimizi taşın altına koyduk. Siz varsanız biz varız, siz olmasanız hizmet olmaz." dedi.

Mevcut sözleşmenin geçerlilik süresinin yıl sonunda sona ereceğini, ancak bir iyileştirme yapma gereği duyduklarını ifade eden Yüce, "Daha önce yaptığımız zam oranlarının üzerinde güncelleme yaptık. Hak-İş ile yaptığımız ek protokolle Büyükşehir Belediyemiz ve SASKİ'nin personel şirketlerinde çalışan personelimizi enflasyona ezdirmemek amacıyla tüm personelimizin yevmiyelerine yüzde 41,69 oranında zam gerçekleştiriyoruz. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de hayat pahalılığını bildiklerini ve buna göre adımlar attıklarını belirterek, sendika ve çalışanlar adına Yüce'ye teşekkür etti.

Hizmet-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir de "Başkanımız bir önceki toplu iş sözleşmemizde olduğu gibi işçiye sahip çıktı. Daire başkanlarımızla ve genel sekreterimizle toplantılar yaptık. Memura verilen zam ve enflasyon oranlarını inceleyerek ücretleri gözden geçirdik. Bu ücret zammından sonra 2023 yılı toplu iş sözleşmemizi hazırlayacağız ve ocak ayında yeniden bir zam kararı alınacak. Başkanımıza konfederasyonum adına çok teşekkür ederim." dedi.