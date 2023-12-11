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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yapılan çalışmalar anlatıldı. Yol yapımı, altyapı, temiz enerji ve tarım gibi konular ele alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 4,5 yılda altyapı, üstyapı, spor, tarım, ulaşım, kentsel dönüşüm ve diğer alanlarda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Yol yapım ve onarıma, 4 milyar 197 milyon 513 bin 214 lira yatırım yaptıklarını belirten Yüce, tüm ilçelerde bin 348 kilometre yol, 2 milyon 107 bin 766 ton asfalt kullandıklarını bildirdi.

Yüce, 127 kilometre beton yol ve 460 bin metrekare yaya kaldırım çalışması yaptıklarını vurgulayarak, altyapı için 5 milyar 88 milyon 788 bin 846 lira yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yenilenebilir kaynaklarla temiz enerjiyi kullandıklarını, Karaman'da 55 bin metrekarelik kurulu, gücü 5 MW olan 14 bin güneş paneliyle yıllık 8 GWh elektrik ürettiklerini aktaran Yüce, GES projesi sayesinde, yıllık 4 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer enerjiyi ürettiklerini belirtti.

Pakong bitkisini Sakarya'ya getirdiklerini ve 4 dönümlük araziye ektiklerini dile getiren Yüce, "Dünyada mantarcılık alanında, kültürel üretimi gerçekleştiren mantar çeşitleri arasında ilk sıralarda yer alan istiridye mantarı üretimine 2021'de başladık. Damızlık Manda Yetiştiriciliği projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın desteğiyle Türkiye'de sadece Sakarya'da uygulanan bir proje olmasıyla, Sakarya'mız ülkemizde pilot şehir oldu. Ardından 153 baş mandayla hastalıktan ari bir çiftlik kuruldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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