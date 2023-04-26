SAHTE TATİL REZERVASYONLARINA DİKKAT

MUĞLA'nın ilçelerinde turizm sezonu başlarken, lüks otellerin internet sayfalarının kopyalanarak, oluşturulan sahte rezervasyonlara karşı tatilciler uyarıldı. Bodrum Otelciler Derneği (BORDER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Özellikle turizmin yüksek sezonunda bu tarz durumlar çok yaşanıyor. Burada önemli olan ilgili acentenin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB), otellerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı olup, olmadığının kontrol edilmesi. Otelin ve rezervasyon yaptırılmak istenen sitenin bakanlığa kayıtlı olduğuna emin olduktan sonra işlem yapılması gerekiyor" dedi.Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum, Marmaris, Fethiye'de turizm sezonu başladı. Her yıl yaklaşık 4 milyon civarında yerli ve yabancı misafir ağırlayan turizm cenneti ilçelerde, 5 yıldızlı otellerin internet sitesini kopyalayanlar, kendilerine ulaşan tatilcileri sahte rezervasyonlarla mağdur ediyor. Bu yöntemle dolandırıcılar haksız kazanç sağlarken, tatilciler ise mağdur oluyor. Güvenilir tatil için TÜRSAB'a kayıtlı güvenilir acentelerden işlem yapılması gerektiğini söyleyen turizmciler, sahte sitelerin önüne geçebilmek için her gün sitelere bakıyor. Sahte rezervasyonlara karşı tüketicinin bilinen acentelerden işlem yapmalarını söyleyen BORDER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Özellikle turizmin yüksek sezonunda bu tarz durumlar çok yaşanıyor. Misafirlerimiz mağdur oluyor, otelciler de bu konuda çok üzülüyor. Tatil yapmak isteyenlerözellikle bilinen acentelerden tatillerini almalı. Sahte siteler açarak rezervasyon alıyorlar. Burada önemli olan ilgili acentenin TÜRSAB'a, otellerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı olup, olmadığının kontrol edilmesi. Otelin ve rezervasyon yaptırılmak istenen sitenin bakanlığa kayıtlı olduğuna emin olduktan sonra işlem yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'TÜKETİCİ EMİN OLMADAN TATİLİ ALIP, BÖLGEYE GİTMEMELİ'

Sahte sitelerin önüne geçemediklerini dile getiren Şahin, "Siteler arası konaklama fiyatlarında çok büyük fark varsa, bir site diğerinden daha ucuzsa tüketici bu durumdan şüphelenmeli. Tüketici emin olmadan tatili alıp, bölgeye gitmemeli. Tatil bu tarz durumlarda berbat hale dönüşebiliyor. Otelciler olarak her gün sitelere bakıyoruz. Orijinal sitenin adresinde bir harf değiştirerek sahte site açıyorlar. Bu durumun önüne geçemiyoruz. Gördüğümüz anda avukatlarımızın aracılığıyla hukuk yoluna başvurarak durdurabiliyoruz. Tatilciler bu konularda dikkatli olmalı. Otel hakkında tüketici önceden bilgi sahibiyse, soracağı sorularla sahte siteden kendini korumuş olur. Bu siteler direkt online rezervasyon ile satış yapıyor. Tüketici de ucuz tatil buldum diye araştırma yapmadan yanılmış oluyor. Para yatırdığınız zaman otelin bir ticaret unvanı olur. Bu konuda tüketici istediği zaman bu unvanı Ticaret Bakanlığı aracılığıyla kontrol edebiliyor" dedi.

Otellerden teyit alınması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Misafir sahte sitelerden tatili alıp bölgeye geldiğinde büyük şok yaşıyor. Eğer otelde yer varsa biz otelciler olarak en azından bir gün de olsa konaklama imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Yüksek sezonda otellerde yer olmadığı zaman daha büyük mağduriyetler yaşanıyor. Tatilci oteli arayarak da rezervasyon yapabilir. Burada alan kodu da çok önemli. Muğla'nın alan kodu 252 ve aradıkları numaranın alan kodu 252 değilse bu durumdan şüphelenmeleri gerekiyor. Bunun dışında otel çağrı merkezi aracılığıyla iletişim kuruyorsa, otelden bu konuda teyit alınabilir" diye konuştu.(DHA)