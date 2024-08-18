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Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği Spor Altyapısını Güçlendirmek İçin Protokol İmzaladı

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Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği, spor altyapısının güçlendirilmesi için protokol imzaladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep Futbol Kulübü işbirliğiyle öğrencilere spora teşvik desteği sağlanacak.

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda spor altyapısının güçlendirilmesi için protokol imzalandı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep Futbol Kulübü işbirliğiyle 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı için öğrencilere spora teşvik desteği sağlamak amacıyla Valilik Fuaye alanında protokol imzalandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ve Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde sporcu yetiştirilmesinin önemi aktarıldıb

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Süper Lig'de takımı olan 12 ilden birinin Gaziantep olduğunu hatırlatarak, tüm şehrin kulübüne sahip çıkması durumunda başarıların devam edeceğini belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Gaziantep'i her alanda ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Eğitimde, sporda, kültür ve sanat alanında özellikle gençlerimizin başarılı olması için birçok protokoller yaptık. Yaptığımız yeni protokolle gençlerimizi daha çok spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak okullarımıza ve parklarımıza 220 halı sahalar yaptık. Her yıl gençlerimize spor ayakkabı hediye ediyoruz. Şu ana kadar 1 milyon 258 bin ayakkabı hediye ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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