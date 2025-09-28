Şahinbey Belediyesi'nden Çocuklar İçin Futbol Protokolü

Şahinbey Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde 9-12 yaş aralığındaki çocukların futbol alanında erken yaşta keşfedilmesi ve yetiştirilmesini hedefleyen protokol imzalandı.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol ile minik futbolcuların erken yaşta keşfedilmesi, eğitim programlarıyla gelişimlerinin desteklenmesi ve amatör spor kulüplerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, profesyonel spor kulüplerinin dışında özellikle amatör sporların desteklenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bize verilen görev 7'den 77'ye çocuk, yaşlı, kadın, erkek, engelli, engelsiz herkesin spor yapabileceği ortamları hazırlamak ve insanları spora teşvik etmek. Bu uygulamalarla 9-10-11-12 yaşındaki çocuklarımızı yetiştirme amacına ulaşacağız diye düşünüyorum."ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise gençlere yönelik yapılan spor yatırımlarının ve desteklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Spor çok önemli bir unsur. Hayatımızın, yaşam kalitemizin arttırılması, sağlıklı bir yaşam ve obeziteden uzak kalmamız için valimizin koordinasyonunda sporla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii spor yapmak için tesis lazım. İmzaladığımız protokolü Şahinbey Spor Köyü'nde hayata gerçekleştireceğiz. Biz kendi evlatlarımızın bu alanda küçük yaşta keşfettirip onların da bu alana dahil edilmesi için bir çalışma yapıyoruz."