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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26...

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- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26 hasta ve 13 refakatçiyi Türkiye'ye götürme çabası içinde olduklarını belirtti.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26 hasta ve 13 refakatçiyi Türkiye'ye götürme çabası içinde olduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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