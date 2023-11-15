Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26 hasta ve 13 refakatçiyi Türkiye'ye götürme çabası içinde olduklarını belirtti.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır'a geçen 26 hasta ve 13 refakatçiyi Türkiye'ye götürme çabası içinde olduklarını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel