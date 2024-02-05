Sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Usta, "Teklifimiz, hem vatandaşlarımızın daha etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak, hem sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sağlık sistemimizin daha iyi işlemesi için hazırlanmıştır" dedi.

Ak Parti'li Leyla Şahin Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, iktidarları döneminde sağlık alanında yürütülen politikalarla, sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılmasına yönelik önemli gelişmeler sağlandığını belirterek, yıllar içerisinde gerçekleşen dönüşümler, artan ihtiyaç ve taleplerle, her sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, 28 maddeden oluşan 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyleyen Usta, "Teklifimiz; ebelerin görev tanımlarının güncellenmesinden, hastaların ilaç temininin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemelere, sağlık personelimizin motivasyonunu arttırmak amacıyla ödemeleriyle ilgili düzenlemelerden hastane hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaya ve yenilenen yapılara kadar pek çok konu başlığını içeriyor. Teklifimiz; hem vatandaşlarımızın daha etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak, hem sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hem de sağlık sistemimizin daha iyi etkin ve verimli işlemesi için hazırlanmıştır" dedi.

'YAN DAL UZMANLIĞINA TEŞVİK İÇİN TAVAN ÜCRET ARTIRILACAK'

Kanun teklifi uyarınca serbest diş hekimlerinin muayenehanelerinde, yanlarında birer diş hekimi daha çalıştırılabilmelerine izin veren bir yasal düzenleme de getirildiğini dile getiren Usta, ayrıca ebelerin görev tanımlarının güncellenmesi ve normal doğuma ebelerin daha aktif katılımlarını sağlayacak bir maddenin de kanun teklifinde bulunduğunu, böylece artan sezaryen oranlarının düşürülebileceğini söyledi. Usta, acil tıp ana dal uzmanlarının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapabilmelerine ve sosyal pediatrinin çocuk sağlığı ile hastalıkları ana dalına bağlı olarak ihdas edilebilmesine dair bir teklifin bulunduğunu da bildirdi.

Usta, teklifte yerli ve milli ilaç üretimlerinin hızlandırılmasına vesile olacak bir maddenin de mevcut olduğunu dile getirerek, "Eczaneler, ecza depoları, ecza ticarethaneleri, eczane imalathaneleri ve laboratuvarlarının teftişinde sadece hekimlerin değil eczacıların da yetkilendirilmesi konusunda bir maddemiz var. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına binaen personele ek ödeme yapılmasına ilişkin esaslar ile personelin ödüllendirilerek motivasyonunun arttırılması amacıyla yapılacak ek ödemede uygulanacak kriterlerin belirlenmesini, yan dal uzmanlığının teşvik maksadıyla tavan ücretle arttırılmasını ve bilimsel araştırmaların teşviki amacıyla sağlık kurumlarından işlenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler kapsamında yüzde 65 üzerinden personele verilen ödemenin yüzde 85 olarak güncellenmesine dair önemli bir maddemiz var. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve güvenilirliğinin arttırılması amacıyla ruhsatsız veya yetkisiz olarak sağlık hizmeti veren veya verdirenlerle, sağlık hizmetlerini bakanlıkça belirlenen esaslara göre sunmayanlara yönelik olarak düzenlenen yaptırımların güncellenerek caydırıcılığının arttırılmasına dair bir maddemiz var" diye konuştu.

'SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI ARTIRILACAK'

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamının teşvik edileceğini ve devlet hizmet yükümlülük süresini tamamlayan uzman tabiplerin bulundukları yerde hizmete devam etmelerini teşvik ederek kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak gayesiyle sözleşmeli pozisyon sayının arttırılacağını kaydeden Usta, 4924 Sayılı kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin hayatı etkileyen afet, salgın hastalık, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde geçici görevlendirilmelerindeki sürelerin düzenlenmesine dair de bir kanun teklifi olduğunu ve böylece sürenin 2 aya çıkarıldığını söyledi.

Usta, hastane hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi için hizmet birimleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla, hastane koordinasyon kurullarının kurulacağına dair bir düzenlemenin de getirildiğini bildirerek, "İlk imzacı olarak ben imzamı attım. Kanun teklifinde emek verip çalışan imzacı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah verdiğimiz kanun teklifiyle birlikte kısa sürede komisyonda görülür, yasalaşır. Tüm ihtiyaçları karşılayacak bu düzenlemenin herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)