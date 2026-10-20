Safranbolu'da AB tescilli safran hasadı sürüyor, 55-56 kilogram rekolte bekleniyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan safranın hasadı devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Kontrollü Koşullarda Bilimle Yeşeren Safran Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran hasadı etkinliği yapıldı.

Vali Oktay Çağatay, burada yaptığı konuşmada, safranın Safranbolu ismiyle özdeşleştiğini söyledi.

Karabük'ün yüzölçümünün yüzde 74'ünün ormanlarla kaplı olmasının büyük bir zenginlik olduğunu belirten Çağatay, "Dolayısıyla bu tür bir coğrafyada eğer yüksek katma değerli ürün öne sürmezseniz yapacağınız tarımsal faaliyetler sınırlı kalıyor. Başka bir ürün için 55-56 kilogram elbette çok cüzi bir rakamdır ama safranda çok kıymet arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder de 2023 yılında 81 dekar olan safran ekim alanının 2026 yılı itibarıyla 115 dekara, üretici sayısının da 55'e yükseldiğini kaydetti.

Bu sezon yaklaşık 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi beklendiğini aktaran Önder, "Safranbolu safranının 2024 yılında Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili alması, ürünümüzün uluslararası alanda tanınırlığı ve korunması açısından önemli bir kazanımdır. 2 yıl sürecek projeyle yükseltilmiş yatak modeli uygulayarak toprak altı zararlıları, yabancı ot ve su taşkını risklerine karşı bilimsel yöntemleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Safran üretim çiftliği işletmecisi ve ziraat mühendisi Mine Yılmaz ise safranın, yetiştiricilikten kurutma aşamasına kadar yoğun emek istediğini dile getirdi.

Safranın değerini yalnızca nadir ve kıymetli bir baharat olmasına bağlamamak gerektiğini belirten Yılmaz, "Safranbolu safranının AB tesciline sahip olması ülkemizin tarımsal değerleri açısından çok önemlidir. Bizlere düşen, bu değeri korumak, doğru tekniklerle kalitesini sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere aktarmaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Kaya, proje alanında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Program, katılımcıların safran tarlasında hasat yapmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA