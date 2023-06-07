ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA ECE ERKEN DAVAYA KATILMA TALEBİNDEN VAZGEÇTİ

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada Ece Erken mahkemeye sunmuş olduğu dilekçe ile katılma talebinden vazgeçtiğini beyan etti. Erken dilekçede, "Çok yalnız kaldım. Yoruldum. Bizzat eşimin öz abisi tarafından hakaret ve tehdide uğradım. Odaklanmam gereken çocuğumu, sağlığımı, ailemi ve işimi ihmal ettim. Tüm bu sebeplerden dolayı davaya katılma talebimden vazgeçiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Seren Serengil'in tanık olarak dinlenmesi için 3. kez hakkında zorla getirilme kararı çıkarttı. Duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Ece Erken, dün mahkemeye sunduğu dilekçede "Zamansız kaybettiğim değerli eşimin vefatından sonra eşimin ailesi ve dost sandıklarım tek bir kişiden destek görmedim. Üstelik eşimle geçmişi olan kişiler mahkeme zamanı yurtdışında keyifteyken bile ben eksiksiz bir şekilde eşimin tüm duruşmalarına katıldım. Muhatap olmayacağım kişilerle sayısız kez kadın halimle muhatap oldum. Bizzat eşimin öz abisi tarafından hakaret ve tehdide uğradım. Bu konuyla ilgili de şikayetim savcılıktadır. Çok yalnız bırakıldım, fiziken ve ruhen artık kaldıramayacak kadar yoruldum. Odaklanmam gereken çocuğumu, sağlığımı, ailemi ve işimi ihmal ettim. Tüm bu sebeplerden dolayı davaya katılma talebimden vazgeçiyorum. Rabbime ve yüce Türk adaletine güveniyorum" ifadelerini kullanarak davadan çekildi.

"BURADA BİR SIR, BİR MASKELİ BALO VAR"

"BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM"

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