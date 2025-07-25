Safa Tepesi Spor Tesisi Yeniden Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Safa Tepesi Spor Tesisi yeniden hizmet vermeye başladı.

Sancaktepe'deki tesisin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un bir spor kenti olduğunu söyledi.

Sporun sadece fiziksel aktiviteden ibaret olmadığını, bir yaşam kültürü olduğunu belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Spor, sağlıklı, dayanışma ve paylaşma duygusu yüksek, öz disiplini kuvvetli, ahlaklı nesiller yetiştirmenin, toplumu güçlendirmenin yoludur. Spor bir lüks değil, herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Tüm çocuklar ve gençler, spor ve sanat yapabileceği, kendini geliştirebileceği alanlara kolayca ulaşabilmelidir. Başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan İstanbulluya bu kente yakışır spor olanağı sunmak için durmaksızın çalışıyoruz."

Teknik ömrünü tamamladığı için faaliyetleri durdurulan Safa Tepesi Spor Tesisi'ni yeniden tasarladıklarını anlatan Aslan, "Bölgenin rüzgarı ve zorlu hava koşullarına karşı önlemler aldık. Halı saha ve tenis kortlarının üstü kapatıldı. Artık yaz kış, dört mevsim spor yapabileceğiniz, çocuklarımızın, gençlerimizin ve sporu hayatına katmak isteyen tüm vatandaşlarımızın güvenle gelebileceği bir merkez oldu. Tesisimizin 50 bin olan yıllık kullanım kapasitesinin 130 bine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler, kurdele keserek tesisi hizmete açtı.