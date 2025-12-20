2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

Haberler

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a, uyuşturucu kullanımı, temini ve kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltildi. Gece yarısı Türkiye'ye dönen Saran, Çağlayan Adliyesi'nde iki saatten fazla ifade verdi; kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp'a sevk edildi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı, temin etmek ve kullanılmasına imkân sağlamak suçlamalarıyla ifadeye çağrıldı.
  • Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'nda iki saatten fazla süre ifade verdi.
  • Sadettin Saran, ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yöneltilen suçlamalar ortaya çıktı. Saran, adliyede iki saati aşkın süre ifade verdi.

SARAN'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran'a, "uyuşturucu madde kullanımı", "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

GECE YARISI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Sadettin Saran'ın evinde dün akşam saatlerinde arama yapıldığı, Saran'ın ise o sırada yurt dışında bulunduğu belirtildi. Soruşturma bilgisini alır almaz Türkiye'ye dönüş kararı alan Saran, gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Saran'ı yöneticiler ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

ÇAĞLAYAN'DA İFADE VERDİ

Bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sadettin Saran, savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin iki saatten fazla sürdüğü öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla ifadeye çağrılmıştı. Sabah erken saatlerde ifade vermek için adliyeye gelen Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Yorumlar (24)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

ne hikmetse Fenerbahçe başkanı olunca ortaya attılar. Bu ülkede kimse Fenerbahçeden büyük değil. en güzel dersi 2010-2011 de verdik yine verecez rahat olun

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

aynen kardeşim

Haber YorumlarıSakır Psha:

Nedense her halt fenerden çıkıyor. Şike bahis şimdide uyu…turucu. Sorsan en temiz kulüp.

Haber YorumlarıSakır Psha:

Şike yapıp kupa çaldığınız sezondan nasılda övgüyle bahsediyorsunuz utanmada kalmamış. Hani sıkışınca yabancı hakem yabancı var yabancı yabancı diyorsunuz ya o yabancı Uefa sizi şike ile tescilledi. Uefa’dan tescilliler sizi.

Haber YorumlarıFurkan inci:

Fenerbahçe'ye başkan olmasaydı bunlar olmazdı asıl hedef Fenerbahçe bunu herkes biliyor

Haber YorumlarıTürk Galatasaray aşk:

zekaya bak bere??

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Herkes içiyor emin olun Türkiye'nin %70 i net içiyor bir tane birayı 120 TL yaparsan bir rakı 2.000 lira olursa kimyasala gider herkes

Haber Yorumlarıerman genç :

nerden biliyon %70 içtiğini,,! bira şu rakı şu paraymış içmek zorundamısınız haramı zıkkımı keşke 10 bin olsun belki bıraknlar olur

Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

alakası yok tercih meselesi sadece

