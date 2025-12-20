2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yöneltilen suçlamalar ortaya çıktı. Saran, adliyede iki saati aşkın süre ifade verdi.

SARAN'A YÖNELİK SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sadettin Saran'a, "uyuşturucu madde kullanımı", "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

GECE YARISI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Sadettin Saran'ın evinde dün akşam saatlerinde arama yapıldığı, Saran'ın ise o sırada yurt dışında bulunduğu belirtildi. Soruşturma bilgisini alır almaz Türkiye'ye dönüş kararı alan Saran, gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Saran'ı yöneticiler ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

ÇAĞLAYAN'DA İFADE VERDİ

Bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sadettin Saran, savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin iki saatten fazla sürdüğü öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

