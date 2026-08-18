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SADC Zirvesi: Bölgesel Entegrasyon ve İşbirliği Çağrısı

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DURBAN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın sahil kenti Durban'da düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Devlet ve Hükümet Başkanları 46. Olağan Zirvesi'nin açılış töreninde konuşma yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 17 Ağustos 2026.

DURBAN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın sahil kenti Durban'da düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Devlet ve Hükümet Başkanları 46. Olağan Zirvesi'nin açılış töreninde konuşma yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, 17 Ağustos 2026.

Pazartesi günü başlayan zirvede, sanayileşmeyi ve ekonomik kalkınmayı ilerletmek amacıyla daha derin bölgesel entegrasyon ve daha güçlü işbirliği çağrısı yapıldı. (Fotoğraf: Chen Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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