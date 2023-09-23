Sadakataşı Derneği Lübnan'da birçok projeyi hayata geçirdi

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da okul tefrişatı ve tadilatı, gelir temini, gıda ve eğitim masraflarına destek gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal ve heyeti, Lübnan'daki yardım faaliyetleri ve kalkınma projelerine destek vermek amacıyla Beyrut, Trablusşam ve Sayda kentlerinde faaliyetlerde bulundu.

Sadakataşı Derneği, Lübnan'da, okul tefrişatı ve tadilatı, gelir temini, gıda ve eğitim masraflarına destek gibi birçok projeyi hayatı geçirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve beraberindeki bir heyet, Lübnan'daki yardım faaliyetleri ve kalkınma projelerine destek vermek maksadıyla başkent Beyrut, Trablusşam ve Sayda kentinde bir dizi faaliyetlerde bulundu.

Bu bağlamda Özdal, Dernek tarafından tefrişat ve tadilatı yapılan Filistin Mülteci Kampı Burc el-Baracna'daki El-Aksa Okulu'nun açılış törenine katıldı.

Törende, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Müsteşarı Serkan Kıramanlıoğlu ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Onur Gez'in yanı sıra Filistin ve Lübnanlı vatandaşlar da hazır bulundu.

Açılış sonrası AA muhabirine konuşan Özdal, Sadakataşı'nın yardım faaliyetleri ve kalkınma projeleri hakkında konuştu.

Sadaka Taşı Derneği olarak Lübnan'da uzun yıllardır çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özdal, "Bu çerçevede eğitimden sağlığa gıdadan kalıcı gelir temini gibi çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Başkent Beyrut'ta bulunan Filistinli mültecilerin yaşadığı Burc el Baracna Kampı'ndaydık. Gelir temini kapsamında bir aileye küçük bir kamyonet teslim ettik. Ayrıca kamptaki elektrik sorunundan dolayı evlerin aydınlatılması projesi kapsamında bir aileye destek sağladık." ifadelerini kullandı.

"Okula yaklaşık 60 bin dolarlık bir bütçe harcadık"

Burc el-Baracna'daki El-Aksa Ana Okulu'na yönelik yardımlarda bulunduklarını aktaran Özdal şunları söyledi:

"2017'de açılışı gerçekleştirilen 200 öğrencinin eğitim gördüğü, 6 derslikli ve 4 katlı El-Aksa Ana Okulu'nun tüm tefrişat ve tadilatını yaptık. Aynı zamanda okulun 1 yıllık işletme masraflarını karşıladık. Okula yaklaşık 60 bin dolarlık bir bütçe harcadık. Bu konuda bağışçılarımızdan Mersinli Aydoğan ailesine ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e çok teşekkür ediyoruz."

Gıda, ilaç ve okul masraf yardımı

Lübnan'daki en büyük sorunların başında sağlığın geldiğini kaydeden Özdal, "Bu kapsamda Trablusşam'da yer alan Azm ve Saade Derneği üzerinden 10 bin dolarlık ilaç desteğinde bulunduk. Söz konusu derneğe ait poliklinikler üzerinden hastalara gerekli ilaçları ulaştıracağız." dedi.

Özdal, Filistinli mültecilerin yaşadığı Trablusşam ve Sayda kentindeki kamplardaki 300 aileye gıda paketi dağıtımı yaptıklarını da belirtti.

Ayrıca Özdal, Lübnan'ın Cubeyl kentinde eğitim gören Suriyeli ve Lübnanlı öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması için 10 bin dolarlık bağışta bulunacaklarını söyledi.

"Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma içerisinde olmakta kararlıyız"

El-Aksa Okulu'nun açılış töreninde bir konuşma yapan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği Müsteşarı Serkan Kıramanlıoğlu da Türkiye ile Filistin ve Lübnan halkları arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirmesine katkı sunmasından ötürü Sadakataşı Derneğine teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Türkiye ve Türk halkı olarak güçlü, tarihi ve insani bağlarla bağlı olduğumuz Filistin ve Lübnan halkını kardeş olarak görmekteyiz. Dolayısıyla kardeşlerimizin her zaman huzur ve güven içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle gerek Filistin sathında gerek Lübnan sathında AFAD,TİKA gibi kuruluşlarımızla hem de sivil toplumumuzla önemli insani yardım projeleri gerçekleştiriyoruz. Filistin ve Lübnan halkı ile dayanışma içerisinde olmakta kararlıyız."

El-Aksa Okulu Müdürü Fatma Zehra Hamdan da okula sağladıkları destek ve tüm öğretmenlerin maaşlarının ödenmesi dolayısıyla başta Sadakataşı olmak üzere derneğin tüm bağışçıları ve Türkiye'ye teşekkür etti.