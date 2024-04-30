Sadakataşı Derneği Gazze'ye Yardım Ulaştırıyor

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye acil yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, evlerin, ibadethane ve hastanelerin bombalandığı, 34 binin üzerinde insanın öldürüldüğü Gazze'de, Sadakataşı insani yardım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Gazze'nin 4 farklı bölgesinde her gün düzenli olarak 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan dernek, 80 bin Filistinliye un ve ekmek, Gazze'nin Refah, Felluce ve kuzey bölgelerinde yaşayan 4 bin aileye de gıda kumanyası ve sebze dağıttı.

Ayrıca dernek, İsrail'in altyapı sistemlerini yok ettiği, temiz içme suyunun bitme noktasına geldiği şehirde, Kuzey Gazze ve Refah'ta yaşayan ailelere 280 tanker su dağıtımı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'ye yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda bölgede bulunan gönüllü ekipleri aracılığıyla yaptıkları gıda, sıcak yemek, un, ekmek ve su dağıtımı gibi yardımların süreceğini ifade etti. ???????