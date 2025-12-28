Sabiha Gökçen Havalimanı 'Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazı yarın açılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı 'Terminal 1 Renovasyon Projesi 1'inci Faz Açılış Töreni'nin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin ilk fazını, 29 Aralık Pazartesi günü hizmete açacaklarını duyurdu. Uraloğlu, çalışmaların Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

'11 AYDA 44,2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ'

Son yıllarda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artan yolcu talebine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, havalimanında 2024 yılında 41,4 milyondan fazla yolcuya hizmet sunulduğunu hatırlatarak, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'mızda 2023'ün ilk 11 ayında 33 milyon 716 bin yolcuya hizmet verilirken, 2025'in aynı döneminde yolcu sayısı yüzde 31 artarak 44 milyon 217 bine ulaştı. Sadece 11 ayda, 2024 yılının tamamında kırılan 41 milyon 449 bin yolcu rekorunu geride bıraktık. Yolcu talebinin artışını öngörerek havalimanımızın kapasitesini artırmak için Terminal 1 Renovasyon Projesi'ni hayata geçirdik" dedi.

'İKİ TERMİNAL BİNASI BAĞLANTI KÖPRÜSÜ İLE ENTEGRE EDİLDİ'

Bakan Uraloğlu, Terminal 1 Binası'nın 2009 yılına kadar Dış Hatlar Terminali olarak hizmet verdiğini belirtti. Uraloğlu, Terminal 1'in yenilenmesi kapsamında projeyi 3 faz halinde yürüttüklerini ve ilk fazın çalışmalarını tamamladıklarını kaydederek, "İlk faz çalışmaları kapsamında, ana terminal binası olarak mevcutta kullanmaya devam ettiğimiz Terminal 2, Terminal 1 ile yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, ana terminal binasının uydu terminali konumuna geldi. Terminal 2 Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen bütüncül otopark düzenlemesiyle de Terminal 2 otopark kapasitesinin yapılan ilave açık otopark alanı ile 5 bin 229 araca çıkarıldı. Terminal 1 otopark araç kapasitesi yapılan ilaveler ile birlikte 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenleme ile yolcuların metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi" ifadelerini kullandı.

'TERMİNAL 1 İLE YILLIK İLAVE 5,5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ'

Faz 1 ile açılışı yapılacak Uzak Uçak Bekleme Salonu'nun 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu salon, aynı anda 10 uçağa hizmet verebilecek kapasitede; 5 adet çıkış kapısı, 150 metrekare duty free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunacak. Faz 2 ve Faz 3'te devam eden çalışmaların da tamamlanması ile birlikte Terminal 1'in, havalimanına yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi de kazandıracak. Terminal 1 Renovasyon Projesi ile havalimanımız hem kapasite hem konfor açısından büyük bir ivme kazanacak" dedi.