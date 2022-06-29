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Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı

Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı, divan toplantısını gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı, divan toplantısını gerçekleştirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ergene Velimeşe çamlık alanında gerçekleştirilen toplantıya il ve ilçe başkanlık divanları, kadın kolları ve gençlik kolları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Halil İbrahim Kart, kapı kapı dolaşacaklarını, meydanlarda stant kuracaklarını söyledi.

İnsanlara ulaşmak için çaba sarf ettiklerini belirten Kart, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Tekirdağ gençlik Sp Güncel Haberler

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