Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı, divan toplantısını gerçekleştirdi. Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı, divan toplantısını gerçekleştirdi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Ergene Velimeşe çamlık alanında gerçekleştirilen toplantıya il ve ilçe başkanlık divanları, kadın kolları ve gençlik kolları katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Saadet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Halil İbrahim Kart, kapı kapı dolaşacaklarını, meydanlarda stant kuracaklarını söyledi. İnsanlara ulaşmak için çaba sarf ettiklerini belirten Kart, toplantıya katılanlara teşekkür etti. AA / Fırat Çakır - Güncel Tekirdağ gençlik Sp Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Saadet Partisi İl Divan Toplantısı yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.