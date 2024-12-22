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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Seçim ve Suriye Açıklamaları

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Seçim ve Suriye Açıklamaları
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde Suriye konusundaki görüşlerini ve Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili öngörülerini paylaştı. Arıkan, Suriye'deki durumla ilgili daha önce uyarılarda bulunduklarını ve 2026'da erken seçim olabileceğini dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Konya 8. Olağan il Kongresi'ne katıldı.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda divan heyetinin oluşturulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Arıkan, Saadet Partililerin bakış açısına göre, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed ve babası Hafız Esed'in her zaman birer katil, zalim ve diktatör olduğunu kaydetti.

Saadet Partisinin hiçbir dönem Esatçı olmadığını söyleyen Arıkan, "Biz sadece 'Akıl bir işin sonucu düşünmektir' fikrinden hareketle bugünleri kestirdik. Suriye'de 1 milyona yakın insanın katledileceğini, milyonlarca insanın Suriye'den göç edeceğini gördük. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Bizi, bu sözlerimiz karşılığında Esatçı olmakla suçladılar." dedi.

Meclis'te bütçe görüşmelerinin sona erdiğini anımsatan Arıkan, Türkiye'de kaynak probleminin olmadığını, problemin paylaşım olduğunu dile getirdi.

Arıkan, 2026 yılında ülkede genel seçim yılı olacağı öngörüsünde bulunarak, "2025 hadi kör topal gitti, 2026'da erken seçimin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Niye? Bütçe rakamları bunu gösteriyor. Bu faiz rakamları, bu rantiyecilere aktarılan hortumlar, dayanılmaz hale gelecek, 2026'da çok büyük bir ihtimalle erken seçime gidilecek." diye konuştu.

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel de seçimlere kadar Konya'da çalınmadık kapı, tutulmadık el, dokunmadık kalp bırakmadan çalışacaklarını söyledi.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Mehmet Demirel tüm delegelerin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi.

Kongreye, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Karaca, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdülkadir Karaduman, DEVA Partisi Konya İl Başkanı Hasan Bestil ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel
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