Haberler

Rusya, Ukrayna'nın 100 İHA'sını Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 100 insansız hava aracının Moskova dahil birçok bölgede hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Saldırıda Bryansk'ta 9 bina hasar gördü, yangınlar meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 100 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil birçok bölgede vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 100 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Bryansk'ta 9 bina hasar gördü

Diğer yandan, Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalı üzerinden, İHA saldırısı sonucu 9 binanın ve bir üretim tesisinin hasar gördüğünü, olay yerinde ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ulyanovsk Bölge Valisi Aleksey Russkih de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgenin bir noktasında yangın çıktığını, olayda yaralı ve ölülerin olmadığını ifade etti.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov da Telegram kanalından Simferopol şehrinde İHA'nın yanıcı maddelerle konteynere isabet etmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Rusya'ya bağlı Mari El Cumhuriyeti Başkanı Yuriy Zaytsev de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısının bölgedeki bir fabrika yakınlarına düzenlendiğini bildirerek, "Herhangi bir hasar veya can kaybı yok." ifadesini kullandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İHA saldırısı sonucu Stavropol bölgesindeki Budyonnovsk kentinde bulunan kimyasal fabrikada yangın çıktığı görüldü.

Öte yandan, ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia

Belediye başkanından çöken binayla ilgili vahim iddia
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.