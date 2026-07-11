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Rusya, Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Rafineri Güvenliğini Artırıyor

Rusya, Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Rafineri Güvenliğini Artırıyor
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle bazı rafinerilerde aksama yaşandığını ve yakıt sıkıntısı oluştuğunu belirtti. Rus hükümeti, iç piyasayı korumak için yakıt ihracatını 31 Temmuz'a kadar yasakladı.

MOSKOVA, 11 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus yetkililerin petrol rafinerilerinin korunmasını güçlendirmek için gerekli tüm adımları attığını söyledi.

Novak cuma günü yaptığı açıklamada, bazı petrol rafinerilerindeki faaliyetlerin Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle kısmen aksaması sonucu Rusya'da yakıt sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları yoğunlaşırken, petrol rafinerileri başta olmak üzere enerji altyapısı ana hedefler arasında yer alıyor. Pazartesi günü Ukrayna'ya ait insansız hava araçları, Rusya'nın Omsk kentindeki en büyük petrol rafinerisine saldırı düzenlemişti.

Buna karşılık Rus hükümeti çarşamba günü dizel yakıt, deniz yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatan bir kararname yayımladı. Petrol ürünleri üreticilerini de kapsayacak şekilde genişletilen bu önlem, yurt içi yakıt piyasasındaki istikrarı korumayı amaçlıyor.

Novak, yetkililerin bölgelere ek yakıt tedariki sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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