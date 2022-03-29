Rusya, Kiev bölgesinde bir depoyu vurdu

Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yer aldığı bölgede bulunan Brovary şehrindeki bir depoyu vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 34'üncü gününe girerken, Rus ordusu Ukrayna'ya füze saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yer aldığı bölgede bulunan Brovary şehrindeki bir depo Rus ordusu tarafından vuruldu. Saldırının ardından yangın çıkan depoya Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Servis tarafından yapılan açıklamada, yangının 20 bin metrekareye yayıldığı ve söndürme çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama ise yapılmadı.

(Bekir Keskin/İHA)