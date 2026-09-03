Putin ve Endonezya lideri Vladivostok'ta bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ikili ilişkileri ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Subianto Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Endonezya'nın Rusya'nın Güneydoğu Asya'daki kilit ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Putin, Endonezya ile ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini dile getirerek, "Ticaret gelişiyor. İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 12 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Endonezya ile uluslararası alanda işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Putin, "Cakarta, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nde sağlam dostumuz." ifadesini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da Rusya ile ilişkilerin geçen yıl stratejik ortaklık düzeyine çıktığını belirterek, "Rusya, Endonezya için önemli bir ortak. Çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek için çabalıyoruz." dedi.

Kaynak: AA