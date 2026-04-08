Rusya'dan Japonya'ya Ukrayna ile İHA yatırım anlaşması nedeniyle protesto notası

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Ukrayna ile insansız hava aracı konusunda yatırım anlaşması yapması nedeniyle protesto notası verdi. Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japon ve Ukrayna şirketleri arasında insansız hava aracı (İHA) konusunda yatırım anlaşması sağlanmasından dolayı Japonya'ya protesto notası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın önde gelen "Terra Drone Corporation" şirketi ve Ukrayna'da bir İHA üretim işletmesi arasında yatırım anlaşması imzalandığı belirtildi.

Bu sebeple Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Akira Muto'nun Bakanlığa çağrıldığı aktarılan açıklamada, "Büyükelçi'ye, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarındaki sivillere ve sivil unsurlara yönelik kışkırtıcı eylemlerde bulunması nedeniyle böyle bir adımın düşmanca olduğu ve ülkemizin güvenlik alanındaki çıkarlarına zarar verdiği söylendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rusya ve Japonya arasındaki ilişkilerin düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
