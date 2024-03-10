Rusya'da doğan dev panda Katyuşa halkla buluştu

1. Dev panda Katyuşa'nın çeşitli görüntüleri

Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez halkla buluştu.

1 Ağustos 2023 tarihinde doğan Katyuşa'nın ebeveynleri olan Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya gelmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.

(XHTV)