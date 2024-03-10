Rusya'da doğan dev panda Katyuşa halkla buluştu
Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez halkla buluştu. Katyuşa'nın ebeveynleri olan Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya gelmişti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.
1. Dev panda Katyuşa'nın çeşitli görüntüleri
Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez halkla buluştu.
1 Ağustos 2023 tarihinde doğan Katyuşa'nın ebeveynleri olan Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya gelmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.
(XHTV)