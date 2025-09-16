Rusya, Batı Sınırındaki Üç Bölge İçin Yeniden İnşa Programı Başlattı

MOSKOVA, 16 Eylül (Xinhua) -- Rus hükümeti, ülkenin batı sınırında yer alan üç bölgenin yeniden inşası ve gelişimine yönelik kapsamlı bir program başlattı. Pazartesi günü açıklanan program kapsamında konut, altyapı ve istihdam desteği olarak milyarlarca ruble kaynak ayrılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla hazırlanan program, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerini kapsıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, son iki yılda bölge sakinlerine dağıtılan 150 milyar ruble (yaklaşık 1,8 milyar ABD doları) tutarındaki ödeme yardım ve konut sertifikalarını içeren önceki desteklere ek olarak sağlanacağını belirtti.

Bu çerçevede 2025-2027 yılları arasında altyapı, konut, okul, hastane ve kamu hizmetlerinin yeniden inşasına ve çiftçi ve küçük işletmelerin desteklenmesine yaklaşık 80 milyar ruble bütçe ayrılacak. Ukrayna krizinin cephe hattına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan bölgelerdeki mayın temizleme çalışmalarının tamamlandığını kaydeden yetkililer, söz konusu bölgelerde yeniden inşa çalışmalarının başlayabileceğini belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin programın amacının, bölge sakinlerinin normal yaşamlarına dönebilmesini sağlamak için evleri ve sosyal tesisleri "mümkün olan en kısa sürede" eski haline getirmek olduğunu söyledi.