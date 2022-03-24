Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Karadeniz'de bulunan Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.

Karadeniz'de bulunan Rusya Donanması'na ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna'ya füze fırlattı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 29 gündür devam ederken, Karadeniz'de bulunan Rusya donanmasına ait savaş gemileri Ukrayna'ya füze fırlatırken görüntülendi. Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Sivastopol açıklarında bulunan gemilerin füzeleri ateşlediği anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Öte yandan Ukrayna Donanması sabah saatlerinde bir açıklama yapmış ve Berdyans limanında Orsk isimli Rus savaş gemisinin imha edildiğini duyurmuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)

Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi

Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi

Rus savaş gemilerinin Ukrayna'ya füze fırlattığı anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title