Rus bombardımanı altındaki Mariupol'deki yıkım görüntülendi

Rus ordusunun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentindeki yıkım görüntülendi. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko ise, kentte 100 binden fazla kişinin mahsur kaldığını ifade ederek, tahliye edilmeleri için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 40'ıncı gününde devam ederken, Rus ordusunun bombardımanı altındaki Mariupol'deki yıkım kentteki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Hayalet şehre dönen Mariupol'de sokaklarda çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ve saldırlarda sivil binalarında hedef alındığı görüldü.

"İnsani bir felaketin eşiğindeyiz"

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko düzenlediği basın toplantısında, Mariupol'un "insani bir felaketin eşiğinde" olduğunu ve 100 binden fazla insanın hala tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Mariupol'deki durumun çok kötü olduğunu belirten Boichenko, "İnsani bir felaketin eşiğindeyiz. Elektrik yok, su yok, yiyecek yok, bir aydan fazladır ilaç yok. Bu nedenle, Mariupol'a tam bir tahliye ve şehre erişim verilmesi gerektiğinde ısrar ediyoruz. Ama görüyoruz ki, bugün Rusya, Mariupol yönüne hareket eden tüm insani yardımları engelliyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında tahliye koridorlarının açılmasına yönelik anlaşmalara rağmen, henüz tahliye otobüslerinin şehre ulaşmadığını söyleyen Boichenko, bazı kent sakinlerinin Rus ordusu kontrolündeki Berdyansk'a özel araçlarla ulaşmayı başardıklarını ancak yolun "tehlikeli" olduğunu aktardı.

Rus ordusu kontrolündeki Berdyansk ile Ukrayna kontrolündeki Zaporijya arasındaki koridor boyunca yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edildiğini ifade eden Boichenko, 100 binden fazla kişinin hala Mariupol'da mahsur kaldığını sözlerine ekledi.

Boichenk, "Bugün Mariupol'da tahliye etmeyi planladığımız ancak tahliye edemediğimiz 100 binden fazla insan var. Bu nedenle bugün uluslararası toplumdan Mariupol sakinlerinin tamamen tahliyesi için birleşmesini istiyoruz" dedi.

"Bizi yenmek imkansız"

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Rus işgalciler bizi yenmenin imkansız olduğunu anladılar. Bizim şehrimiz güçlüdür ve işte bu yüzden onu yıkmaya karar verdiler. Ancak biz yeneceğiz ve yıkılan drama tiyatromuzu yeniden inşa edeceğiz ve eskisinden daha iyi olacak. Ukrayna'nın bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolü olacak" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)