Rum Ortodoks Patrikhanesi, fanatik Yahudilerin Kudüs'teki kilise saldırısını kınadı Açıklaması

Rum Ortodoks Patrikhanesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dün bir kişinin yaralandığı kilise saldırısını kınadı.

Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, dün fanatik Yahudilerce Zeytin Dağı bölgesinde bulunan tarihi Azize Meryem Kabir Kilisesi'ne düzenlenen saldırı "menfur bir terör suçu" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Kudüs Patrikhanesi, pazar ayini sırasında 2 İsrailli radikal tarafından gerçekleştirilen çirkin terör saldırısını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırganların ayini gerçekleştiren Başpiskopos Joachim'e ve bir rahibe de saldırı girişiminde bulunduğu aktarılan açıklamada, fanatik Yahudilerin Hristiyanlara yönelik saldırılarının dini bayramlarda arttığı vurgulandı.

Açıklamada uluslararası topluma hitaben şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs'teki Azize Meryem Kabir Kilisesi'ne yapılan bu saldırı, hiçbir koşulda haklı gösterilemeyecek kadar menfur bir terör suçudur. Patrikhane, uluslararası toplumu, Kudüs'teki Hristiyanların ve onların kutsal mekanlarının güvenliğini ve korunmasını sağlamak için derhal müdahale etmeye çağırıyor."

Dini mekanlara yönelik saldırılarla uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkati çekilen açıklamada, bu suçlara karışan kişiler hakkında yasal önlemlerin alınması talebinde bulunuldu.

Azize Meryem Kabir Kilisesi'ne saldırı

Fanatik iki Yahudi, dün pazar ayini sırasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde yer alan Azize Meryem Kabir Kilisesi'ndeki cemaate demir çubuklarla saldırmıştı.

Kilisenin güvenlik görevlisi Bilal Ebu Naab, saldırganları getiren taksicinin anlattığına göre, iki Yahudi yerleşimcinin başlarındaki kipayı çıkartarak ellerindeki çantayla Azize Meryem Kilisesi'ne girdiğini aktarmıştı.

Ebu Naab, saldırganlardan birinin kapıyı tuttuğunu diğerinin ise demir çubukla kilise cemaatine saldırdığını, saldırgana kilisedekilerle birlikte müdahale ettiğini anlatmıştı.

Saldırıda bir kişi yaralanmıştı.

İsrail Polis Sözcülüğünden bir kaynak ise şüphelinin "akıl sağlığı yerinde olmayan bir Hristiyan olduğunu" ileri sürmüştü.

Doğu Kudüs'te Hristiyanlara ve kutsal mekanlarına yerleşimci saldırıları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyan cemaati ve kutsal mekanlarına yönelik Yahudi yerleşimci şiddeti son dönemde artış gösteriyor.

Fanatik bir Yahudi yerleşimci geçen ay işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Çile Yolu üzerindeki tarihi kiliseye saldırmıştı. Yahudi yerleşimci, elindeki çekiçle 1920'lerde yapılmış ahşap Hazreti İsa heykelini kırmıştı.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan cemaatinin kiliseleri ve uluslararası liderleri; İsrail hükümetini, fanatik Yahudi yerleşimcilerin kutsal mekanlara, din adamlarına ve halka yönelik saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan açıklamalar yapmıştı.