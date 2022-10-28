Ruandalı Akademisyen: Reform ve Yenilik, Çkp Liderliğinin Gücüdür

Ruanda'da yaşayan ekonomist Egide Karuranga, reform ve yenilik arayışının, Çin'in sayısız başarılar elde etmesine yol açan Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) liderliğinin gücü olduğunu söylüyor.

SES (İngilizce): EGİDE KARURANGA, Ruanda'da yaşayan ekonomist:

"Çin Komünist Partisi (ÇKP) örgütü, sorunlarla nasıl başa çıkılacağını, reformların nasıl yapılacağını ve herhangi bir aksama olmadan değişimin nasıl organize edileceğini zaman içinde gösterdi. Gerçek şu ki, Çin Komünist Partisi, reformlardan geçerek ve sorunları çözerek herkesin alkışladığı mevcut duruma ulaştı. Çinliler sürdürülebilir bir yolda yoksulluktan çıktı. Modernizasyonda, herhangi bir sistemin hayatta kalması için yenilik yapmaya devam etmesi gerekiyor. Açlığın ve kıtlığın üstesinden geldiniz, yenilikler yaptınız, ekonomiyi verimli bir şekilde açtınız. Çin Komünist Partisi, bu yenilik yolunda güçlü ve iyi performans gösterdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kigali'den bildiriyor.(XHTV)