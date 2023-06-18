RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Bilim İnsanları Antarktika'ya Gidecek

RECEP Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nde, TÜBİTAK'ın 'KUTUP 1001' çağrısına sunulan projeleri desteklenmeye değer görülen öğretim üyeleri Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ve Doç. Dr. Ülgen Aytan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8'incisi yapılacak Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde araştırmalarda bulunmak üzere 2024'te Horseshoe Adası'na gidecek. Prof. Dr. Ağırbaş, iklim değişikliği ve HPLC ile fitoplanktonlar üzerinde, Doç. Dr. Ülgen Aytan ise mikro plastik kirliliğinin yanı sıra olası ekosistem risklerini de ortaya koymak için bilimsel araştırmalarda bulunacak.

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş ve Doç. Dr. Ülgen Aytan'ın geliştirdikleri projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmalar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8'incisi gerçekleştirilecek Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde araştırmalarda bulunmak üzere 2024'te Türk Bilim Üssü'nün yer aldığı Antarktika Yarımadası Horseshoe Adası'na gidecek olan RTEÜ'lü bilim insanları, iklim değişikliği ve fitoplanktonları HPLC cihazı ile inceleyecek.

Doç. Dr. Aydan ise, "Bu sene TUBİTAK'ın kutup çağrılarına yaptığımız başvuruda, Türkiye'nin geçici bilim üssünün bulunduğu Horseshoe Adası'nda plastik kirliğinin etkileri ve risk analizi başlık projemizle başvuruda bulunduk. Aslında orada bütünsel bir yaklaşımla mevcut kirliliği ve olası ekosistem risklerini ortaya koymak. Sadece mikroplastikler değil; mikro, mezo ve makroplastiklere adada değerlendiriyor olacağız. Hem 8 tane buzul gölü hem deniz suyu örneklemeleri ve canlı gözlemlemeleri ile olası bir ölüm vakası gördüğümüzde raporlayarak durumu bütünsel olarak değerlendiriyor olacağız. Adada bu sene yapılan seferlerde mikro plastiklerle ilgili çalışmalar bu sene yapıldı. Bu çalışma tamamlayıcı nitelikte ve daha bütünsel yaklaşımla aslında tüm boyut gruplarının olası etkilerini yapılacak risk analizi ile ortaya koyacak. Mikroplastiklerin polimer yapısını belirleyip, her bir polimerin ait olduğu ekolojik risk katsayı ile hesaplanıp, bize orada mevcut durumun o ekosistem için ne kadar risk yarattığı konusunda fikir verecek" dedi.