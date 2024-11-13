Romanya Milli Günü Resepsiyonu Ankara'da Kutlandı

(ANKARA) - Romanya Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı resepsiyonda, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Tinca, "Türkiye ile ilişkimizin dünya çapında sahip olduğumuz en verimli stratejik ortaklıklardan biri olduğunu iddia etme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Ortak başarımızdan gurur duymalıyız" dedi. Cevdet Yılmaz, "Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımız Romanya ile ticaret hacmimiz 10 milyar doların üzerinde seyrediyor. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar" diye konuştu.

Romanya Milli Günü, Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin davetli olduğu resepsiyona Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Yılmaz da katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşma yapan Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Tinca, Birlik Günü'nün her yıl Rumenleri bir araya getiren bir etkinlik olduğunu belirtti. Tinca, Birlik Günü'nün 106 yıldır Rumenlerin farklılıklarını bir kenara bırakarak anlaşmazlıkların üstesinden gelmeyi ve bunun yerine onları bir millet olarak tanımlayan şeyi kutlamayı seçtikleri gün olduğunu ifade etti.

Bir asırdan fazla süredir Romanya'nın kaderi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin büyük ölçüde örtüştüğünü ve iki ülke arasında muhteşem bir dostluk ve ortaklık ilişkisi için verimli bir zemin oluştuğunu kaydeden Tinca, "Bu yıl resepsiyonumuzu 1 Aralık'tan birkaç hafta önce düzenliyoruz. Bunun nedeni 1 Aralık'ta Romanya'da yeni parlamento için seçimler yapılacak. İlk kez milli günde seçim yapacağız ve bu birlik ve ulusal dayanışma ruhunun Romanya için iyi bir siyasi sonuç getireceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

"Romanya ve Türkiye gelişmiş bir stratejik ortaklık geliştirmiş durumda"

Seçimlerin Romanya'da, AB'de NATO'da ve aynı zamanda küresel sahnede üzerine düşen rolü oynamaya devam edeceği bir sayfa olacağına inandığını ifade eden Büyükelçi Tinca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün savunma alanında verimli bir iş birliğine ulaştık. Bütün bunlar giderek artan ekonomik ilişkilerle destekleniyor. Özellikle 2024 yoğun bir yıl oldu. Romanya ve Türkiye, Mayıs ayında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ilk yurt dışı ziyaretini Bükreş ve Köstence'ye yapmasından kısa süre sonra başlattı.

İlişkimizdeki yeni dinamiğe ve olumlu havaya bakıyorum ve bu temel üzerinde birlikte inşa edebileceğimiz çok şey olduğuna eminim. Bir karşılaştırma yapmama izin verirseniz, sanki bakımları ve gerekli iyileştirmeleri yapılmış bir aracımız var ve artık bu araç yeni bir yolculuğa hazır.

Bugün Romanya ve Türkiye gerçek, tamamen işlevsel ve oldukça gelişmiş bir stratejik ortaklık geliştirmiş durumda. Türkiye ile ilişkimizin dünya çapında sahip olduğumuz en verimli stratejik ortaklıklardan biri olduğunu iddia etme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Ortak başarımızdan gurur duymalıyız."

Yılmaz: İkili ilişkilerimizdeki pozitif ivme bölgesel iş birlikleriyle destekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da stratejik ortak ve müttefik Romanya ile çok iyi seviyedeki ilişkilerin köklü bir tarihe, güçlü insani ve kültürel bağlara dayandığını söyledi.

Gümrük Birliği modernizasyonu başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda da Romanya ile iş birliğinin sürdüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Güneydoğu Avrupa'daki en büyük ticaret ortağımız Romanya ile ticaret hacmimiz 10 milyar doların üzerinde seyrediyor. Yeni hedefimiz 15 milyar dolar. Romanya'da halihazırda 8 milyar dolar civarında Türk menşeli yatırım hacmi söz konusu. Yatırımcılarımızın Romanya'ya yönelik ilgisi giderek artıyor. Romanya'daki Türkiye kaynaklı yatırım ve iş gücünün ihtiyaç duyulan uzmanlık ve yetkinliğin yanı sıra Romen iş dünyasına kolay uyum sağlayabilme bakımından öne çıktığını görüyoruz. Türk firmalarının Romanya'da önemli altyapı projelerini üstlenmesinden de memnuniyet duyuyoruz. İki ülke iş dünyası arasında iş birliklerinin ve karşılıklı yatırımların önümüzdeki dönemde kazan-kazan anlayışı temelinde daha da artacağına inanıyorum."

"İkili ilişkilerimizdeki pozitif ivme bölgesel iş birlikleriyle destekleniyor" diyen Yılmaz, bölgede barışın, refahın ve istikrarın korunmasına yönelik ortak çabaları sürdürme konusundaki kararlılığın devam ettiğini vurguladı.

Kıyıdaş NATO müttefikleri olarak Bulgaristan ile birlikte hayata geçirilen "Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu"nun Temmuz itibarıyla faaliyete geçtiğini hatırlatan Yılmaz, "Diğer taraftan, ilişkilerimizin insani boyutu kapsamında ise Romanya'daki Türk ve Tatar topluluklarının özel bir yeri bulunuyor. Bu topluluklar varlıklarıyla ülkelerimiz arasında güçlü bir köprü vazifesi üstleniyor. Soydaşlarımıza gönül bağıyla bağlıyız. Romanya'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürüyorlar. Anayasa ile güvence altına alınmış haklarını özgürce kullanıyorlar" diye konuştu.