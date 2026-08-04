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Romanya enerji tasarrufu uyarısı: Gönüllülük yetmezse yasa gelecek

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Romanya Geçici Başbakanı Bolojan, enerji krizi nedeniyle vatandaş ve şirketlere tasarruf çağrısı yaptı. Gönüllü tasarrufun yetersiz kalması halinde yeni kararnameyle büyük şirketlerin elektrik tüketimi sınırlandırılacak. Dacia ve Ford fabrikaları üretimi durdurdu.

Romanya Geçici Başbakanı ve Enerji Bakan Vekili İlie Bolojan, vatandaşlara ve şirketlere enerji tasarrufu çağrısında bulunarak gönüllü tasarrufun yetersiz kalması halinde yeni yasal düzenlemenin devreye alınacağını duyurdu.

Bolojan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki enerji arzı ve akaryakıt tedarikine ilişkin son durumu değerlendirerek vatandaşlar ve şirketleri enerji tasarrufu yapmaya davet etti.

Gönüllü tasarrufun yetersiz kalması halinde enerji tasarrufu yaptırmaya yönelik bir kararname kabul edileceğini bildiren Bolojan, bu kapsamda, yüksek miktarda elektrik tüketen büyük şirketlerin faaliyet alanlarına ve Ulusal Enerji Sistemi'nin durumuna göre elektrik tüketimlerinin geçici olarak sınırlandırılabileceğini, söz konusu şirketlerin bu uygulamadan 24 saat önce bilgilendirileceğini belirtti.

Romanya'da yaşanan enerji krizi nedeniyle geçici hükümet, elektrik tüketiminin azaltılması için büyük sanayi kuruluşlarıyla anlaşmaya varmıştı. Bolojan, dün yaptığı basın toplantısında anlaşma kapsamında ülkedeki Dacia ve Ford otomobil fabrikalarının 19 Ağustos'a kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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