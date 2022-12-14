Rize'ye Güney Kore'den damat

RİZELİ bedensel engelli Semanur Kutanis (21), 5 yıl önce dil geliştirmek için sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık kurduğu Güney Koreli Koo Dongwan (25) ile hayatını birleştirmeye karar verdi.

RİZELİ bedensel engelli Semanur Kutanis (21), 5 yıl önce dil geliştirmek için sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık kurduğu Güney Koreli Koo Dongwan (25) ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Ardeşen ilçesine 7 bin 300 kilometreden gelen ve Müslümanlığı seçip, Muhammet Ali adını alan Koreli genç, Kutanis ile nişanlandı.

Rize'de yaşayan bedensel engelli Semanur Kutanis, İngilizce öğrenmek için 5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı, Güney Koreli aşçı Koo Dongwan ile arkadaş oldu. Uzun süre çevrim içi görüşen ikili, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Ardeşen'e 7 bin 300 kilometre uzaklıktan gelen Dongwan, ilçe müftüsü Mehmet Genç'in katıldığı programda kelime-i şehadet getirip, Müslüman oldu ve Muhammet Ali adını aldı. Semanur ve Muhammet Ali, törenle nişanlanıp, evliliğe ilk adımı attı. Muhammet Ali, kemençe eşliğinde horon oynayanlara eşlik etmeye çalıştı.