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Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkili oldu

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Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile Ovit Dağı mevkisine dün geceden itibaren kar yağdı. Ayder Yaylası'nda 5 santimetreye yakın kar yağışı oldu. Palovit Yaylası ve Cimil Yaylası'nda bir metre, Handüzü Yaylası'nda ise 2 metre civarında kar kalınlığı ölçüldü. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.

Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile Ovit Dağı mevkisine dün geceden itibaren kar yağdı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ayder Yaylası'nda 5 santimetreye yakın kar yağışı oldu.

Yetkililer, kar kalınlığının, kışın yağan karın henüz erimediği Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası ile Cimil Yaylası'nda bir metre, Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda ise 2 metre civarında ölçüldüğünü bildirdi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, gerekli tedbirleri alarak vatandaşları çığ riskine karşı uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Ayder Yaylası Rize Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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