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Rize'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 222,69 gram sentetik uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, bir şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, 222,69 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde öğütmek için kullanılmış öğütücü ve bir paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Rize Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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