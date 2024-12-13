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Rize'de fırtınadan ötürü sallanan bina tahliye edildi

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Rize'de etkili olan kuvvetli fırtına, Karadeniz'de dev dalgaların oluşmasına neden olurken, sahil yoluna ulaştı. Fırtına nedeniyle bir işletme hasar gördü ve 8 katlı bir apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rize'de etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 8 katlı bir bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

DEV DALGALAR BİR İŞLETMENİN CAMLARINI KIRDI

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Sağanakla birlikte etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Karadeniz'de metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yer yer sahillere vuran dalgalar kıyıyı aşarak Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar bir işletmenin camlarını kırıp içeri ulaştı; işletmede hasar oluştu.

8 KATLI BİR BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, fırtına nedeniyle sahile yakın olan Menderes Bulvarı üzerindeki 2 bloktan oluşan 8 katlı Kordon Apartmanı'nın dış sıvaları düştü. Sarsıntı hissederek, evlerinden çıkan vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından çevresine güvenlik şeridi çekilen apartman, tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada oturan 72 kişiden bazıları eşyalarını yanlarına alırken, bazıları ise korkudan apartmana giremedi. Evlerini tahliye kişilerden bazıları yakınlarının yanına, bazıları da misafirhanelere yerleştirildi.

Rize'de fırtınadan ötürü sallanan bina tahliye edildi

Rize'de fırtınadan ötürü sallanan bina tahliye edildi

Rize'de fırtınadan ötürü sallanan bina tahliye edildi

Rize'de fırtınadan ötürü sallanan bina tahliye edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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